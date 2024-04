Forum, aggressione in studio: il tossicodipendente Julian litiga col secondo marito di sua madre. Cosa è successo

La puntata di Forum di oggi, 9 aprile, è sfociata in una lite. Protagonista Julian, 23 anni e tossicodipendente, che appena è entrato in studio si è diretto verso Francesco, secondo marito della madre, alzando le mani. Il noto programma trasmesso su Canale 5 porta in tv i diretti interessati o attori professionisti, controversie giudiziarie prese dagli archivi dei Tribunali.

La causa giudiziaria

Luisa viene a Forum per chiedere al marito Francesco sostegno economico per il figlio Julian. Julian e Clara, figli di Luisa, per un periodo furono affidati al padre, il primo marito della donna, che vive in Sudamerica. Luisa, infatti, abusava di alcol e droghe. Dopo anni Luisa si è risposata con Francesco a cui chiede dei soldi per il figlio che ha bisogno di cure in una clinica specializzata. Francesco, però, glieli nega, per cui viene aggredito da Julian.

La sentenza

La giudice del programma di Canale 5, Melita Cavallo, rigetta infine la richiesta di Luisa: "La legge impone al familiare l'assistenza materiale al coniuge o al partner, ai figli fino a quando non abbiano raggiunto l'indipendenza economica. Nessun obbligo prevede la legge con riferimento ai figli della moglie che intanto sono per il marito dei perfetti estranei.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 19:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA