Belen Rodriguez, nuova vita da cantante: «Un sogno che diventa realtà». Il video scatena i follower

Belen Rodriguez si riscopre cantante: sarà una nuova strada per la sua carriera? Tra commenti come «la tua voce ci fa sognare» e «ridicola» i follower si dividono. Sotto il suo ultimo reel c'è chi la apprezza e non vede l'ora di ascoltarla e chi, invece, la vuole vedere soltanto nei panni della presentatrice showgirl.

Belen si mostra in un nuovo ruolo

Nell'ultimo video postato su Instagram, Belen canta in spagnolo un testo romantico. «Quando un sogno diventa realtà, diventa tangibile. Quando un sogno diventa realtà, lo puoi accarezzare», ha scritto nella caption la showgirl argentina. Nel reel la vediamo in vari spezzoni che la riprendono in uno studio di registrazione. Starà incidendo un album?

Belen, i follower la sosterranno anche nel canto?

Molti dei fan sono rimasti positivamente scioccati dalla sua voce: «Bravissima», «Stupenda», «Non vedo l'ora di ascoltarla tutta!», hanno commentato decine di persone sostenendo Belen in questo nuovo ruolo.

