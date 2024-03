Massimiliano Varrese e l'astio mai superato verso Loredana Berté: ecco cosa ha detto il gieffino e cosa successe ad Amici

di Cristina Siciliano

Al Grande Fratello la musica viene trasmessa ogni giorno proprio per cercare di alleggerire la convivenza dei gieffini nella casa. Tra i tanti brani trasmessi, la produzione del reality condotto da Alfonso Signorini, ha scelto di far ascoltare anche "Pazza", il brano che Loredana Berté ha portato all’ultimo Festival di Sanremo.

Massimiliano Varrese ha subito riconosciuto la voce della regina del rock ed ha immaginato che potesse essere il nuovo brano che Bertè ha portato sul palco del Teatro Ariston. Dopo la sua ipotesi, il gieffino ha raccontato com'è stata l'esperienza ad Amici e quali sono stati i giudizi che ha ricevuto nell'ultima puntata.

Le parole di Massimiliano Varrese

«Sentite questo pezzo? Secondo me è la canzone che Loredana Bertè ha portato al Festival di Sanremo – ha sottolineato Varrese –. Sì, 100% è il pezzo che ha cantato a Sanremo quest’anno. Che penso di lei? A parte che a me ad Amici in finale mi ha massacrato. C’è stata una querelle, un dibattito tra me e lei, però rispetto l’artista.

Cosa è successo ad Amici

Massimiliano Varrese ha raccontato che durante la finale di Amici Celebrities, Loredana Bertè ha duramente criticato la sua esibizione sulle note di Kiss di Prince. Un giudizio che la cantante ha espresso senza peli sulla lingua. «Come mai sono qui che rido? Perché io immaginavo Prince che è uscito dalla tomba formato zombie e voleva strangolarlo: perché, sì, questa non si può – aveva sottolineato Loredana Bertè ad Amici Celebrities –. Scusami ma non ho resistito sei stato troppo comico, comunque non ti basare su queste canzoni per il tuo percorso, scegline altre, ti prego, dammi ascolto fidati».

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Marzo 2024, 18:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA