Beatrice Luzzi è la prima finalista del Grande Fratello: «Grazie Alfonso»

di Cristina Siciliano

Beatrice Luzzi è la prima finalista di questa edizione del Grande Fratello. Il gioco è entrato nel vivo e l'esito del televoto della puntata di lunedì 27 febbraio, ha decretato la prima finalista di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. A contendersi l’ambitissimo posto in finale sono stati Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Rosy Chin e Grecia Colmenares. Una pioggia di voti per Beatrice Luzzi che ha superato agevolmente la concorrenza. Un boom di emozioni per la gieffina che ha lasciato lo studio commossa e felice.

Le parole di Beatrice Luzzi

Ancora una volta la superfavorita è Beatrice Luzzi, che è risultata sempre la concorrente più votata nei vari televoti che hanno scandito la sua permanenza all'interno della casa. «Io ringrazio tutto il pubblico Alfonso - ha sottolineato Beatrice Luzzi in studio -.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Febbraio 2024, 07:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA