Grande Fratello, Perla Vatiero e Alessio Falsone sempre più complici. Mirko Brunetti: «Ma noi siamo detti ti amo»

Ormai non c'è puntata del Grande Fratello che non riservi sorprese. Il reality condotto da Alfonso Signorini si avvia verso il gran finale e ogni puntata si fa sempre più decisiva. Durante la puntata di lunedì 26 febbraio si è parlato della complicità tra Perla Vatiero e Alessio Falsone. La gieffina è stata chiara e sincera ed ha sottolineato di essersi avvicinata ad Alessio non perché interessata, bensì perché è riuscito a trasmetterle fin da subito leggerezza. «Non abbiamo un contatto fisico io e Alessio - ha sottolineato Perla -. C'è una complicità tra me e Alessio che è solo amicizia. Mi trovo in una situazione complicata perché io non mi sento fidanzata ma io e Mirko ci siamo dati una seconda possibilità.

Le parole di Mirko Brunetti

«Alcune frasi di Perla possono sembrare ambigue però io mi sto fidando di lei - ha sottolineato Mirko -. Ci siamo detti ti amo ma io la sto aspettando. QIo spero che Perla continui a ragionare con la propria testa poi affrontiamo tutto dopo. Riguardo al contatto fisico comunque "ci mancherebbe". Almeno questo. Io mi sto fidando di Perla per quello che ci siamo detti. Se vuole andare oltre con Alessio può farlo. Io sono qui che la sto aspettando». Alessio Falsone ha voluto esporre il suo punto di vista in merito alla situazione. «Non è un gioco di seduzione, noi ci prendiamo solo in giro», ha concluso Alessio.

Alfonso Signorini ha dei dubbi sui Preletti. «Io non vedo più quella luce di prima», ha concluso il conduttore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Febbraio 2024, 22:44

