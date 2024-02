Luca Salatino e l'addio a Soraia Ceruti: la frecciata dopo l'addio al Grande Fratello Vip

di Cristina Siciliano

Luca Salatino è stato uno dei protagonisti dell'ultima edizione del GfVip. Durante la sua permanenza in casa, l'ex gieffino ha mostrato sempre la troppa mancanza nei confronti della sua (ormai ex) fidanzata Soraia Ceruti per la quale ha deciso di abbandonare il reality condotto da Alfonso Signorini. Ma la loro storia d'amore non ha avuto un lieto fine da favola tant'è che i due hanno deciso di lasciarsi. Dopo la rottura entrambi hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro vita sentimentale e privata.

Le parole di Luca Salatino

«In questo momento sono concentrato forse per la prima volta nella mia vita su di me - ha scritto Luca Salatino nelle sue Instagram stories -. Voglio costruire qualcosa di importante e credo che una compagna non si debba cercare ma che nel nostro cammino un giorno qualcuno camminerà al nostro fianco. Sicuramente non mi fermerò mai più e non interromperò mai un percorso personale per nulla e nessuno. Bisogna andare dritti per la propria strada chi vuole esserci sa dove trovarci».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Febbraio 2024, 21:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA