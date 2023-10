Uomini e Donne, Roberta Giusti e Samuele Carniani si sono lasciati. I fan chiedono di un ritorno, lei risponde così

di Redazione Web

È ormai giunta al termine la storia d'amore tra Roberta Giusti e Samuele Carniani. I due si erano conosciuti a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi e proprio al termine dell'edizione 2022, l'ex tronista scelse Samuele al posto di Luca Salatino. Ed è proprio nelle ultime ore che Roberta Giusti ha aperto un box di domande nelle sue Instagram stories rispondendo ad alcune curiosità delle sue fan. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Roberta Giusti

La storia con Samuele è stata oggetti di una domanda che una fan ha posto a Roberta Giusti nelle sue Instagram stories.

L'ex tronista ha aggiunto: «Mi sento bene adesso. Sto dedicando il mio tempo all'università, alle persone vicine e a me stessa. Quindi non posso che chiedere di più. Questa è una fase particolare perché il mio sguardo è molto proiettato in avanti e in alcuni momenti devo ricordare di non andare troppo in avanti. Ma tolto questo sto bene».

