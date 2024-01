Uomini e Donne, Soraia Ceruti rivela: «Ecco la verità sulla fine della mia storia con Luca Salatino»

di Cristina Siciliano

Soraia Ceruti, a distanza di qualche mese, ha raccontato la sua versione dei fatti sulla rottura con Luca Salatino. I due hanno annunciato la fine della loro storia d'amore nell'aprile del 2023 esponendo due versioni diverse. Da un lato, Luca ha sostenuto di aver trovato cambiata la sua fidanzata post partecipazione al GfVip. Mentre l'ex corteggiatrice ha ammesso di aver lasciato Luca Salatino a causa della sua «eccessiva gelosia».

Le parole di Soraia Ceruti

«Non l'ho lasciato subito dopo il Grande Fratello ma dopo quattro mesi di convivenza - ha sottolineato Soraia Ceruti a Sdl.Tv -. Secondo me non ha abbandonato per me, una buona percentuale era la mia mancanza ma non riusciva a reggere le dinamiche all'interno della Casa.

L'ex corteggiatrice ha aggiunto: «Con la convivenza sono venuti fuori dei suoi lati caratteriali che non mi piacevano. Non andavamo d'accordo e litigavamo su ogni cosa. Una volta che siamo entrati nella vita reale sono saltati fuori i problemi. Io sono una donna che va a trecento durante la giornata e vorrei un uomo che mi stia dietro o che mi aiuti nei problemi quotidiani. Ho riscontrato limiti importanti. Luca ha un carattere duro, quando ha un'idea non riesci a smuoverlo. Io ce l'ho messa tutta ma poi l'amore è scemato e non sono stati i riflettori spenti a spegnere la nostra relazione».

«Troppa gelosia»

«Durante le discussioni vedevo la troppa gelosia che metteva in difficoltà anche altre persone quando eravamo fuori a cena. Quando in una relazione una persona ti limita non è una relazione sana. I nostri momenti diventavano un dramma ed è diventato un circolo vizioso».

