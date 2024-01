Grande Fratello, Beatrice Luzzi delusa da Letizia e Paolo: «Mi vergogno per loro, hanno perso l'umanità»

di Cristina Siciliano

Beatrice Luzzi è rientrata nella casa del Grande Fratello dopo la scomparsa del suo papà. Tuttavia, la gieffina è rimasta però profondamente delusa dalla reazione che Letizia Petris ha avuto nei suoi confronti dopo il suo rientro in casa. Il motivo? Letizia Petris non ha accettato la frase dell'attrice «ti capisco adesso siamo in due», riferita alla perdita dei rispettivi papà.

«Ma che con cattiveria? Dai, ma scherziamo? Ma che cattiveria?! Ma è una st***za, è veramente la peggiore - ha sottolineato Beatrice Luzzi a Fiordaliso -. Era un primo passo verso di lei. Mamma mia, era una forma di solidarietà, nonostante lei non mi avesse mai chiesto nulla di mio padre nemmeno al mio rientro a dicembre, nonostante avesse la faccia scura ieri sera quando sono tornata, nonostante non mi abbia detto ciao, sono andata io da lei a salutarla». «Lei è capace di pensare delle cose aberranti - ha continuato l'attrice -.

Le parole di Beatrice Luzzi

«Io le cercavo e Paolo mi ha detto ‘eh ma c’era il tuo nome e abbiamo buttato tutto' - ha sottolineato Beatrice Luzzi -. Le ha buttate tutte con dentro le cariche nuove. Così mi ha detto ‘c’era il tuo nome e le ho buttate’. Sì, le ricariche. Ha proprio detto che le ha buttate perché erano con il mio nome sopra. Sta proprio fuori, c’era Greta testimone. Ha detto proprio così. Se ha perso al gentilezza? Qui hanno perso l’umanità. Questa è perdita totale di umanità. E poi lui ha il coraggio di fare il moralista?»

