Grande Fratello, Massimiliano Varrese contro Vittorio: «O ti dai una regolata subito oppure...»

Massimiliano Varrese nelle ultime ore si è lamentato dei comportamenti di Vittorio Menozzi. Il motivo? La troppa gelosia. L’attore più volte si è lamentato dei comportamenti del modello ed è tornato a farlo anche nelle ultime ore, durante un daytime del Grande Fratello. Massimiliano, parlando con Letizia, ha accusato Vittorio per i suoi atteggiamenti nei confronti di Monia (la sua ex fidanzata) e le altre concorrenti. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Massimiliano Varrese

«È che Vittorio si mette a dieci centimetri di distanza da Monia - ha sottolineato Massimiliano Varrese -. Io quando vi cambiate mi giro dall’altra parte. Secondo me ci sono dei limiti da rispettare. O no? Datti una regolata c***o, altrimenti te lo dico io quali sono i limiti e te li insegno. Va bene tutto, ma fino ad un certo punto se permetti. Se gliel’ho detto? Gliel’ho fatto capire. Adesso mi calmo che altrimenti sgravo. Per me ci sono dei limiti chiari che vanno rispettati».

Il gieffino ha aggiunto: «Sono io il primo che se c’è una ragazza in mutande mi giro dall’altra parte e poi esco dalla stanza.

Vittorio Menozzi, molto scosso, ha cercato l’appoggio di Fiordaliso, sostenendo che per lui la gelosia dell'attore «non è normale». «Anche se sei qui dentro ricordati che ci sono donne e uomini - ha sottolineato Fiordaliso -. Tu scherzi con le donne come se fossi un bambino e non lo fai con malizia».

