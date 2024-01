Grande Fratello, Vittorio Menozzi e la mancanza di Beatrice Luzzi: «Ci aiutavamo l’un l’altra, sembra stupido ma…»

di Cristina Siciliano

Vittorio Menozzi non riesce a trattenere la sua tristezza per la mancanza di Beatrice Luzzi. L'attrice ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello a causa del terribile lutto che l'ha colpito portandole via il suo papà, Paolo Luzzi. Di conseguenza, Vittorio Menozzi, da sempre legato all'attrice, non riesce a fare a meno di parlare di Beatrice in diverse occasioni. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Vittorio Menozzi

«Perdere anche lei come punto di riferimento fa male - ha sottolineato Vittorio Menozzi -. Sembra stupido ma anche dirle due parole in più sarebbe stato consolatorio per me e per lei. E questa cosa mi ha buttato giù. Con il tempo vorrei imparare ad essere più carismatico anche qui nella casa. Quello che devo imparare a giostrare un po' è quando passo del tempo con persone che sotto alcuni aspetti anche per me possono avere delle cose brutte, hanno delle cose che non rispecchiano i tuoi valori, io voglio prendere il bello ma star lontano dal brutto.

Il gieffino ha aggiunto: «Il carisma sta nel non avvicinarsi alla parte brutta mentre quello che a volte succede è piegarmi un pochino alla parte meno bella delle persone. Quindi prendo il bello ma mi piego io al brutto. E questo è una questione di forza di carattere e io devo lavorarci tanto. Io spero solo che Bea torni. Sono sicuro che farà la scelta giusta».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Gennaio 2024, 16:29

