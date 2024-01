Giuseppe Garibaldi geloso di Anita Olivieri e Federico Massaro: «Non voglio che succeda qualcosa»

Novità che potrebbero creare tensioni nei prossimi giorni nella casa del Grande Fratello. Il motivo? Federico Massaro è tornato alla carica con Anita Olivieri. Infatti, il gieffino ha parlato con Fiordaliso nelle ultime ore e ha dichiarato di provare interesse per la coinquilina.

Tuttavia, durante l'ultimo daytime, Giuseppe Garibaldi sembra essere preoccupato per questa situazione. «Non voglio che succeda qualcosa - ha commentato il bidello -. Non voglio parlare perché dicono che sono geloso. Tra loro non nascerà niente, non voglio».

Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio