Vittorio Menozzi in lacrime per l'assenza di Beatrice Luzzi: «Mi sento perso»

«Mi manca tutto, mi sento perso». Sono queste le parole che Vittorio Menozzi ha confessato nelle ultime ore a Fiordaliso e Sergio. A differenza delle reazioni degli altri concorrenti, Vittorio risulta essere profondamente provato da quanto accaduto nelle ultime ore a Beatrice Luzzi. L'attrice ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello a causa del terribile lutto che l'ha colpita portandola via il suo papà, Paolo Luzzi.

Le parole di Vittorio Menozzi

Vittorio Menozzi si è fatto prendere da un momento di sconforto in giardino chiacchierando con Fiordaliso. Il gieffino ha sottolineato di essere particolarmente dispiaciuto per Beatrice Luzzi tant'è che non è riuscito a trattenere le lacrime. La cantante è consapevole dell'amicizia che legava i due concorrenti e ha cercato di confortare Vittorio. «Hai bisogno però di un altro punto di riferimento nella casa. Lei qui per te è importante, lo sappiamo tutti. Io non riesco ad essere come lei perché insieme avevate un rapporto speciale», ha continuato Fiordaliso.