Greta Rossetti: «Ecco come sto». Il silenzio su Sergio D'Ottavi, ma spunta un cuore rosso

Greta Rossetti si confida spesso con i suoi fan su Instagram e, qualche settimana fa, aveva rivelato di essere un po' preoccupata per un intervento chirurgico che dovrebbe affrontare a breve. L'ex protagonista del Grande Fratello, infatti, dovrebbe togliere una ciste che le causa diversi dolori e fastidi, come da lei rivelato sui social.

Quindi, Greta sta facendo tutti gli esami di controllo e routine e, proprio nelle scorse ore mentre era in sala d'attesa dal dermatologo (come da lei specificato), ha messo a disposizione dei suoi follower il box delle domande.

Ecco che cos'ha spiegato.

Le storie Instagram di Greta Rossetti

La prima domanda che Greta Rossetti ha condiviso nelle proprie storie è quella di una fan che le chiede come sta.

La storia con Sergio D'Ottavi

Una fan di Greta Rossetti ha anche provato a chiederle della sua storia d'amore con Sergio D'Ottavi ma lei non ha risposto, ha solo postato un cuore rosso. I due ex gieffini non sono in crisi, solamente desiderano mantenere un po' di privacy nella loro vita privata, per questo condividono poche storie o dediche romantiche.

