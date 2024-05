Greta Rossetti si ritrova con il papà (arrestato quando lei aveva solo 5 anni). La foto insieme: «Papi»

di Redazione web

Greta Rossetti ha più volte spiegato che l'esperienza all'interno della casa del Grande Fratello le è servita molto per capire quali siano le cose più importanti nella vita ma anche per comprendere meglio alcuni traumi e paure che, forse come aveva raccontato a Verissimo, non ha mai superato del tutto. L'influencer si riferiva soprattutto al rapporto complicato che aveva con il papà e di come desideri ardentemente recuperarlo. Nelle sue ultime storie Instagram, Greta ha fatto sapere di essere insieme al suo "papi".

La storia Instagram di Greta Rossetti

Greta Rossetti, nella sua intervista a Verissimo aveva raccontato: «Ho perdonato mio papà, sono riuscita a capire gli sbagli che ha fatto. Non giustifico le sue azioni ma voglio dirgli che lo amo tanto e spero che il nostro rapporto possa ricucirsi. È stato difficile tirare fuori tutti questi scheletri nell'armadio ma penso di avere trovato i punti chiave su cui lavorare. C'è una scena che è rimasta impressa nella mia memoria: quando l'hanno portato via perché lo stavano arrestando e io avevo solo cinque anni». Nelle ultime storie Instagram, Greta stringe la mano di un uomo e fa sapere che si tratta del suo «papi».

La storia con Sergio D'Ottavi

Greta Rossetti, poi, ha anche tranquillizzato i suoi fan che pensavano a una crisi senza ritorno con Sergio D'Ottavi: nelle scorse ore, infatti, i due hanno cenato insieme e sembravano sereni.

