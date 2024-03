Anita Olivieri snobba Beatrice Luzzi: «Non vincerà il Grande Fratello, ecco perché»

di Cristina Siciliano

Anita Olivieri spiazza tutti e pone nuovamente l'attenzione su Beatrice Luzzi spiegando che secondo lei non vincerà il Grande Fratello. L'epilogo è vicino e mancano poche ore per la finale della diciassettesima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Durante la diretta sarà decretato il vincitore tra i finalisti in gara: Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Perla Vatiero e uno tra Letizia Petris e Sergio D'Ottavi. La tensione è alle stelle nella casa più spiata d'Italia ma Anita Olivieri è convinta che Beatrice Luzzi non sarà la vincitrice.

Le parole di Anita Olivieri

La bionda dagli occhi color ghiaccio non ha mai avuto peli sulla lingua. «Non credo vincerà Beatrice perché sarebbe troppo scontato - ha sottolineato Anita Olivieri ai microfoni del Grande Fratello -.

I pronostici

Secondo i primi pronostici legati alla finale del reality dovrebbe essere proprio Beatrice Luzzi a vincere il reality. Le quote Snai, Sisal e GoldBet danno come vincitrice Beatrice a 1.30 seguita da Perla Vatiero.

