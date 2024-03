Grande Fratello, la finalissima stasera: chi è in gara, eliminazioni flash e nuovo vincitore. Le anticipazioni

di Ida Di Grazia

Dopo 197 giorni nella Casa del Grande Fratello e un turbinio di emozioni, è arrivato il momento dell’attesissima finale. A contendersi il sogno della vittoria ci sono: Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Perla Vatiero e uno tra Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D’Ottavi, protagonisti al televoto.

Finale Gf, le anticipazioni

Dopo sei mesi per il Grande Fratello è arrivato il gionro della finale.Eliminazione dopo eliminazione, solo un concorrente verrà incoronato vincitore di questa edizione di Grande Fratello. Non mancheranno tante coinvolgenti sorprese per gli inquilini della Casa che, nel corso della serata rivivranno, con commozione, i momenti vissuti nel loft di Cinecittà. A contendersi la vittoria: Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Perla Vatiero e uno tra Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D’Ottavi, protagonisti al televoto.

