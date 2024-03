di Ida Di Grazia

Scontro senza esclusione di colpi tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri nella semifinale del Grande Fratello. le due "nemiche" della casa hanno avuto il loro atteso faccia a faccia senza esclusione di colpi, con un commento particolarmente velenoso di Alfonso Signorini.

Grande Fratello, scontro di fuoco tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri. Il commento sarcastico di Signorini «Più che tener testa frignavi»

Le parole di Anita Olivieri

La prima a esporsi è Anita Olivieri che parlando di Beatrice Luzzi ha detto «Ha fatto parte del mio percorso in un modo molto ampio, io ho lavorato su di me grazie a lei. È vero che volevo uscire ma non volevo dargliela vinta e mi sono data una settimana. Avendo un carattere forte non mi è mai capitato di trovare caratteri come Beatrice»

Il commento di Beatrice Luzzi

«In 5 mesi e mezzo di gf ad Anita - dice Beatrice Luzzi - ho detto che mancava di cifra poetica e che non era sensuale, in questi mesi lei ha attaccato la mia famiglia, il mio lavoro, le mie amicizie, i mei sentimenti e in tutte le puntate in cui ha potuto mi ha attaccato.

«Sei un'abilissima comunicatrice ma anche io - ribatte Anita - e il pubblico come dici tu sa. Tu vuoi lanciare la frase ad affetto ma io sono stata 6 mesi e mezzo e io sono felice di quello che ho fatto. Io sono qui soprattutto per quello che è successo con Alessio, sento di aver dato il tutto per tutto, io mi chiederei piuttosto perchè Giuseppe, credo tu sia presa di Giuseppe più che lui di te, come mai ogni volta che mi staccavo da lui funzionava? Forse dovresti cambiare chiave di lettura».



Giuseppe Garibaldi si defila

Alfonso Signorini chiede il parere di Giuseppe Garibaldi «Anita ha rovinato la vostra relazione?», ma il bidello si defila «Io avevo risposto due settimane fa, nella mia relazione Anita non ha mai detto nulla non mi ha mai influenzato, la questione è tra di loro».

Il commento al veleno di Signorini

Cesara Buonamici definisce Anita «l’unica che ha tenuto testa a Beatrice», ma a divertire i social è il commento al vetriolo di Alfonso Signorini: «Più che altro frignava».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Marzo 2024, 07:12

