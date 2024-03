di Ida Di Grazia

Simona Tagli è quarta finalista del Grande Fratello. L'ex showgirl, nelle grazie di Beatrice Luzzi, ha battuto al televoto flash di giovedì 21 marzo Sergio D'Ottavi e Federico Massaro. Quest'ultimo è il secondo eliminato della finale insieme ad Alessio Falsone.

Grande Fratello, Alessio Falsone eliminato: boato del pubblico in studio. Ecco le percentuali

Grande Fratello, Simona Tagli quarta finalista. Federico Massaro eliminato. Signorini commosso «Sei speciale». Le percentuali

Simona Tagli in finale

Simona Tagli è la quarta finalista del Grande Fratello e raggiunge Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese. La Tagli ha battuto al televoto Sergio D'Ottavi e Federico Massaro che è stato eliminato.

Signorini commosso

Alfonso Signorini si commuove parlando con Federico Massaro «Non perdere mai questa tua ingenutà di fondo perchè è quello che ti rende speciale, non perdere mai questa luce negli occhi, sei speciale. Ti sei dato per quello che sei e non era scontato».

Le percentuali

Ecco le percentuali di voto:

Simona Tagli 44%

Sergio D'ottavi 43%

Federico Massaro 13%

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Marzo 2024, 07:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA