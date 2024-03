Dichiarazione d'amore limpida e chiara quella di Mirko Brunetti a Perla Vatiero nella semifinale del Grande Fratello di giovedì 21 marzo. I due ex non ex, o comunque in trattativa, hanno avuto l'ennesimo faccia a faccia anche se filtrato da un vetro.

Grande Fratello, Signorini contro Alessio Falsone: «Hai detto una stron**ta». Lui sbotta: «Non lo accetto»