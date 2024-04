Furti a Roma, colpa di Topolino: la chiave universale bulgara apre le serrature (con cilindro europeo) senza lasciare tracce

di Redazione web

Topolino è giunto nella capitale. Ma attenzione, non si tratta del personaggio di Walt Disney, ma di un piccolo attrezzo usato per lo scasso. Il nome deriva dalla sua forma che richiama vagamente la forma del topolino compagno di Minnie. Da tempo polizia e carabinieri sospettavano che dietro alcuni furti avvenuti a Roma, ma anche in altre città, ci fosse l'utilizzo di questo piccolo congegno, adesso c'è la prova: pochi giorni fa un Topolino Decoder (questo il nome completo) è stato infatti sequestrato nel corso di una perquisizione a Prati in un appartamento utilizzato come base da una banda di ladri georgiani. Nel corso del blitz, gli agenti del commissariato di Ponte Milvio hanno trovato altri attrezzi da scasso, una pistola risultata rubata e diverse munizioni.

Cos'è il Topolino Decoder

Già segnalato dalle forze di polizia di mezza Europa, si tratta di un decoder che ha le funzioni di una chiave universale, pare sia stato ideato in Bulgaria e permette ai ladri di appartamento di aprire in pochi secondi le serrature con cilindro europeo senza lasciare alcun segno.



L'attrezzo è super silenzioso e ce ne sono vari modelli, studiati per misura sulle singole marche di serrature. Su Internet ce ne sono in vendita di diversi tipi, il prezzo oscilla fra i 350 e i 450 euro, molti dei siti che spediscono questa chiave universale hanno la sede nei paesi dell'Est europeo, ma anche in Germania.



Topolino infatti è presentato come un congegno pensato per i fabbri, per chi dimentica le chiavi dentro casa, etc, ma in realtà è diventato uno strumento amatissimo dai topi di appartamento perché permette di aprire le porte blindate in pochi secondi, senza far rumore, senza richiamare l'attenzione dei vicini.

24 Aprile 2024

