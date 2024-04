Furto da 40mila euro al ristorante: i ladri scappano con champagne, olio e gamberoni. Portati via anche bicchieri e grembiuli

di Redazione web

Champagne, barolo, olio extra vergine, zafferano e gamberoni argentini. Non è la lista della spesa per una cena importante ma parte della refurtiva sgaffignata da un gruppo di ladri da un ristorante in provncia di Cremona. Un bottino da 40mila euro che oltre al cibo comprende anche bicchieri e utensili da cucina, grembriuli, divise e persino acqua tonica, pepe e origano.

I propetari del ristorante La Cantina di Soncino si sono accorti della spiacevole sorpresa all'apertura del locale. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra domenica 7 aprile e lunedì 8 molto probabilmente da una banda di ladri esperti, almeno 8 persone, che si è portata gli attrezzi del mestiere: cesoie per scassinare la porta e una scala per portare via la refurtiva. Per fuggire hanno rubato persino il furgone di un vicino, su cui hanno caricato il possibile prima di dileguarsi.

I titolari hanno comunque deciso di riaprire: «Ci hanno tolto tutto ma non ci fermeranno! Ricominciamo da qui». E prima id rimettersi al lavoro con quel poco che è rimasto, raccontano la divventura a Crema News: «Non credo che possano essere state meno di otto o dieci persone, anche perché si sono portati via tutti i bicchieri. E se le bottiglie di vino andavano da una manciata sino ai 300 euro, quelli di certo non valevano che pochissimo. E sono stati attenti a trasportarli, ne hanno lasciati rotti in terra davvero pochi. In più hanno usato una scala, delle reti, delle cesoie, una fune, hanno forzato una porta d’ingresso, hanno rubato un veicolo per la fuga. Difficile pensare che fossero una banda poco numerosa o d’improvvisati…».

