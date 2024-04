Nicholas Borgogni sbotta contro Mida: «Un grande parac**o. Non si gioca con i sentimenti degli altri». La reazione del cantante

di Cristina Siciliano

Aumenta la tensione in vista della finale e scoppiano scintille nel nuovo daytime di Amici. Protagonista della puntata Mida che ha ricevuto una dura critica da parte Nicholas Borgogni, ex allievo del talent condotto da Maria De Filippi. Gli eliminati dal serale, infatti, sono stati chiamati in studio per esprimere la loro opinione sui concorrenti ancora in gara. L'intervento di Nicholas su Mida è stato quello più "cattivo".

Il pensiero di Nicholas

«Artisticamente ha fatto un miglioramento anche nelle cover - ha spiegato Nicholas dallo studio -. Durante le sue esibizioni però manca qualcosa. Parlando del lato comportamentale di Mida penso sia un grande parac**o. Non mi è piaciuto come si è comportato ultimamente, fossi stato in casetta probabilmente sarei intervenuto perché non si gioca con i sentimenti degli altri.

«La scena più eclatante è stata quando ha detto che se fosse andato al ballottaggio con Gaia se ne sarebbe andato - ha concluso il ballerino -. Giustamente crede tantissimo in sé e vuole fare questo nella vita ma è un gesto che non avrebbe mai fatto e che ha detto solo una volta che Gaia è uscita e che ha fatto forse per ripulirsi dalla situazione».

La replica di Mida

Dopo l'intervento del suo ex compagno, Mida ha risposto senza filtri e non ha nascosto il suo dispiacere. «Ci rimango male soprattutto da Nicholas - ha sottolineato il cantante -. Con lui ho sempre avuto un bellissimo rapporto e poi se ne esce con queste cose. Quello che pensavo l'ho detto anche a Giaia. Io non sono stato un parac**o, avrei fatto veramente questa cosa in modo istintivo? Sì, ma lo avrei fatto. Non me lo aspettavo per niente da Nic. Allora era falso lui perché mi ha sempre detto delle belle parole. Il fatto che torni davanti alle telecamete per dire queste cose mi fa rimanere male».

