Amici 23, cambiano le date: ecco quando andranno in onda semifinale e finale

Mancano tre puntate alla finale di Amici 23 e sono state ufficializzate le date di messa in onda che comprendono semifinale e finalissima e che hanno subito dei cambiamenti. Sofia Cagnetti è stata l'eliminata dell'ultima puntata del 27 aprile, mentre sono ancora in gioco i ballerini Dustin e Marisol e i cantanti: Mida, Petit, Sarah, Holden e Martina. Scopriamo insieme il perchè di queste modifiche al calendario.

La Semifinale di Amici si sposta, non andrà in onda sabato ma domenica 12 maggio e verrà registrata qualche giorno prima.

In questo modo si evita il possibile calo d'ascolti e soprattutto si potrà tifare tutti insieme per Angelina, ex Amici e vincitrice di Sanremo.La finale invece resta confermata per sabato 18 e sarà in diretta, così come quella di sabato prossimo, 4 maggio, che invece sarà registrata come sempre.

