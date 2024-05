Filippo Mosca e Luca Cammalleri condannati per traffico di droga in Romania. I familiari: «Abbiamo il cuore pezzi»

di Redazione web

«Ho il cuore a pezzi e sono distrutta, si sono presi tre mesi, senza ragioni, rimandando una decisione che in realtà era stata già presa». Ornella Matraxia, la mamma di Filippo Mosca, al telefono da Londra, dove vive con le altre sue due figlie, è un fiume in piena. I giudici romeni non hanno fatto sconti al figlio, trentenne di Caltanissetta, finito in carcere a Costanza, in Romania, i primi di maggio dell'anno scorso, assieme all'amico Luca Cammalleri, con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti. Nel primo pomeriggio è arrivata la sentenza della corte d'appello che respingendo le richieste degli avvocati dei giovani italiani, hanno confermato la condanna a 8 anni e 3 mesi di reclusione nei confronti di Mosca, di 8 anni e 2 mesi per Cammalleri e di 8 anni e 3 per la ragazza italiana della quale non si conosce l'identità.



«Sono state ore di ansia e angoscia, nel cuore di tutti c'era la speranza che qualcosa cambiasse - aggiunge Ornella - ma immaginavo che la batosta sarebbe arrivata ancora più forte. Ce lo aspettavamo tutti, anche Filippo. L'ingiustizia in questa storia c'è stata fin dal primo giorno. Mio figlio e Luca sono sempre stati scagionati dalla ragazza italiana, la quale si è sempre detta responsabile in toto davanti ai giudici romeni. Stanno pagando per colpe che non hanno».



No agli arresti domiciliari

La magistratura in questi mesi ha sempre respinto le reiterate richieste di arresti domiciliari, presentate dai legali dei ragazzi.

