Giampiero Gualandi, l'ultimo gesto prima di sparare all'ex vigilessa Sofia Stefani: il giallo della pistola

Circa mezz'ora prima dell'arrivo negli uffici della polizia locale di Sofia Stefani, Giampiero Gualandi è andato a prendere la sua pistola di ordinanza, custodita in un armadietto in un'altra stanza della centrale.

Sofia Stefani, così Giampiero Gualandi ha ucciso l'ex collega: la chat Whatsapp. Lei voleva continuare la relazione, lui ha detto no

Un gesto non abituale, avrebbero ricostruito testimonianze raccolte dagli inquirenti, dal momento che non c'era motivo di tenere con sé, durante l'incontro, l'arma di servizio che poi ha fatto fuoco, uccidendo la 33enne. Secondo alcune fonti la pistola era caricata con più di un proiettile. Si dovrà ricostruire se il gesto di uscire per andare a prendere l'arma è precedente o successivo al contatto con cui la donna si accordava con lui per passare in ufficio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Maggio 2024, 20:39

