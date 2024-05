Operaio di 22 anni muore durante la ristrutturazione di un palazzo: una lastra d'acciaio caduta da un montacarichi gli ha reciso la gola

di Redazione web

Il numero dei morti sul lavoro continua a salire. Un operaio di 22 anni è morto in un incidente sul lavoro a Scafati, in provincia di Salerno, mentre lavorava in un palazzo in pieno centro, in via Melchiade. Secondo quanto si è appreso, l'operaio è stato ucciso da una lastra d'acciaio che sarebbe caduta dalla carrucola che stava sollevando e gli ha reciso la gola. Inutili purtroppo i soccorsi arrivati sul posto: il 22enne è morto sul colpo.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Tenenza di Scafati e del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore. L'operaio era al lavoro su un'impalcatura di un palazzo in ristrutturazione. In corso accertamenti sulla esatta posizione lavorativa del giovane.

«Il lavoro è vita, non può essere morte o dolore. Un pensiero e una preghiera per il giovane vittima di un incidente sul luogo di lavoro», ha scritto sui social Pasquale Aliberti, sindaco di Scafati, dopo l'incidente.

L'infortunio a Varese

Un grave infortunio si è verificato a Sumirago (Varese) dove un operaio è stato schiacciato e ustionato da una pressa.

Il 70enne è stato trasportato dall'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Ferito in modo meno grave un secondo operaio che stava lavorando vicino al 70enne. Sul posto sono al lavoro i funzionari Ats, i carabinieri con i vigili del fuoco e i mezzi del 118. E' il secondo grave infortunio sul lavoro che si verifica oggi in provincia di Varese. Intorno alle 12 a Origgio (Varese) un operaio di 56 anni è caduto da un lucernario schiantandosi su dei cartoni dopo un volo di sei metri.

