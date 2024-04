Amici, cambiano le date prima della finale. Chi decide il vincitore: il regolamento

La finale di Amici 23 si avvicina e ancora non ִè noto se il regolamento subirà modifiche, come è accaduto in questi anni, oppure no. Ma se da una parte non si sa se a votare sarà soltanto il pubblico o meno, dall'altra i concorrenti finalisti sono già pronti a darsi battaglia per la vittoria finale.

Partiamo dalle date, perché le ultime due puntate di Amici di Maria De Filippi sono cambiate rispetto al programma iniziale. La semifinale, originariamente prevista per il sabato sera dell'11 maggio, è stata spostata alla domenica successiva, il 12 maggio, per evitare sovrapposizioni con la finale dell'Eurovision Song Contest 2024. Questo cambio è stato fatto per non compromettere gli ascolti, dato che la finale dell'Eurovision sarà trasmessa come sempre dalla Rai.





La finale di Amici

La finale di Amici è invece confermata per sabato 18 maggio e sarà trasmessa in diretta come negli anni passati.

Alla fase Serale del talent show sono rimasti in gara sette concorrenti: cinque nella categoria canto e due nella categoria ballo, mentre sono stati eliminati sei ballerini e due musicisti. Il regolamento per decretare il vincitore A cambiare durante questi anni è stata la votazione della finale.

Due anni fa vedevamo la presenza contemporanea di una giuria tecnica e del televoto. L'anno scorso, invece, c'è stato solo il televoto e il parere dei professori, della giuria e dei giornalisti non influì sul risultato finale. E quest'anno? Chi decreterà il vincitore di Amici 23?

