Amici, Martina ha un crollo emotivo e piange: «I giudizi mi stanno abbattendo sempre di più»

di Cristina Siciliano

La finale si avvicina e la tensione sale ad Amici. Crollo emotivo infatti per Martina, l'allieva di Anna Pettinelli. La cantante ha avuto una crisi dopo l'ultima puntata del talent condotto da Maria De Filippi. Martina infatti durante le prove è scoppiata in lacrime e si è sfogata insieme alla sua vocal coach. L'allieva ha spiegato che sta male se ripensa ai commenti che ha ricevuto dai giudici, cioè di Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, durante la puntata. Martina è stanca di sentirsi dire che ha solo «una bella voce».

Le parole di Martina

«Io non ce la faccio più ho la testa che mi dice tremila cose - ha raccontato Martina in lacrime -. Se ne sono andate via sia Lil Jolie che Gaia che erano miei punti fermi.

«Sembra una cosa a mio sfavore il fatto che io abbia una bella voce - ha continuato l'allieva -. Mi sembra di fare dei passi indietro. È dall'inizio che mi dicono che ho solo una bella voce. Sembra che sia un'arma a mio sfavore».

Chi è Martina Giovannini

Martina Giovannini, 23 anni, è entrata nella scuola di Amici il 23 novembre 2023 sostituendo Stella nel team di Anna Pettinelli. La 23enne è laureata in Biotecnologie all'Università La Sapienza di Roma, ha origini italo-brasiliane.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Aprile 2024, 20:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA