Amici, l'uscita di Gaia scuote la scuola e Petit discute con Mida: «Non ti credo, perché non l'hai fatto?»

Il serale di Amici si sta dirigendo verso la sua conclusione. La finale è prevista per sabato 18 maggio e a ogni appuntamento uno degli allievi viene eliminato dal talent condotto da Maria De Filippi. Durante l'ultima puntata sono finiti a rischio eliminazione, Mida, Sarah e Gaia De Martino. Al ballottaggio sono andate Sarah e Gaia e a dover abbandonare la scuola è stata la ballerina. Mida, durante il daytime di lunedì 22 aprile, ha espresso la sua opinione in merito all'uscita di Gaia, la sua ex fidanzata, indispettendo Petit.

L'affermazione di Mida

«Io oggi mi sono fatto prendere dall'emozione – ha spiegato Mida –. Quando mi sono visto andare al ballottaggio e ho capito che sarei potuto andare contro Gaia mi sono detto "non voglio andarci". Quando sono uscito durante la pausa mi sono detto "se vado io mi autoelimino".

La risposta di Petit

Petit, amico di Mida, è intervenuto e ha detto esplicitamente di non credere alle sue parole. «E io posso dire che non ci credo? Per me non è così, è impossibile – ha sottolineato Petit –. Tu per come sei è proprio impossibile che ti autoeliminavi. Secondo me no, non l’avresti mai fatto. Io non ci credo. Perché quando Gaia se ne va allora non hai pensato di uscire al suo posto?».

