Amici, Nicholas rompe il silenzio: «Non mi aspettavo di essere eliminato. Vi dico chi vince e cosa penso dei maestri Celentano e Todaro»

di Dajana Mrruku

Uno dei protagonisti della fase iniziale della scuola di Amici, nel pomeridiano, è stato il ballerino Nicholas Borgogni, tanto criticato dalla professoressa Alessandra Celentano. Il ragazzo aveva preso parte alla nuova classe di talenti dello show di Maria De Filippi grazie al supporto di Raimondo Todaro, ma a poche settimane dall'inizio del serale, il ballerino ha cambiato squadra e si è alleato con Emanuel Lo. Purtroppo la sua esperienza ad Amici è finita poco dopo l'inizio del serale. Il ballerino, però, ha ancora molto da dire ai suoi fan e al pubblico.

Il serale

Nicholas ha parlato a lungo a ComingSoon.it, dove ha rivelato cosa pensa dei professori di Amici: «Io sono entrato ad Amici e sono arrivato quasi al Serale grazie a lui, Raimondo Todaro, quindi sono grato a tutto quello che ha fatto per me, a quello che ha detto e come mi ha difeso. Quello che è successo in un secondo momento non me l'aspettavo ma lo ringrazio per tutto quello che ha fatto prima.

Il momento più difficile

Il momento più difficile di Nicholas? «L'eliminazione, sembra strano ma è così (ride ndr). Il serale per me è stato un mix nuovo, mi sono sentito meglio e più sicuro sul palco. Tutto quello che è arrivato dopo, dall'uscita alle parole di Maria, è stato molto importante per me. Non mi aspettavo di essere eliminato alla seconda puntata, tranne quando ho visto che sono andato al ballottaggio finale. Non me l'aspettavo perché avevo iniziato seriamente a crederci. È andata così e sono felice lo stesso. Non ho rimpianti. Ho fatto tutto come volevo, ho dato tutto me stesso. Rifarei tutto uguale, non cambierei nulla».

Chi vince

Nicholas ha le idee chiare sul vincitore di Amici: «Credo che lo vincerà Petit e se fosse così ne sarei felice perché è un ragazzo che merita, si impegna molto. Lui è un ragazzo buono, genuino. Del ballo non saprei, sono tutti forti. A livello di canto, secondo me, è stata una delle classi più forti degli ultimi anni. Sono legato a tutti e voglio un gran bene a tutti. Nella casetta sono nati dei rapporti belli solidi. Al di fuori vedo Mew, Matthew, Holy e Giovanni».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 19:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA