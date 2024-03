Amici, Nicholas al serale con Emanuel Lo. Il disappunto di Todaro (suo ex prof): «Nella vita ci vuole umiltà e riconoscenza». La risposta di Maria De Filippi

Amici si avvicina al serale e le maglie dorate per accedere al serale sono sempre di meno. I professori stanno a lungo meditando se i loro allievi meritano di arrivare alla parte finale del talent show e in particolare Raimondo Todaro sta riscontrando alcune difficoltà con il suo allievo Nicholas che continua a chiedere a lui se merita il serale, ma il professore, sempre molto diretto e sincero, ha rivelato che ci sono altri allievi che dovrebbero ottenere la maglia prima di lui. Queste parole hanno ferito molto il giovane ballerino che da mesi affronta duri compiti della Celentano e il mancato supporto del suo prof lo ha convinto a fare i bagagli per andare via perché «io voglio essere la prima scelta del mio prof, altrimenti la mia dignità mi dice di andare via». Il giovane si aspettava che Todaro venisse da lui e lo fermasse, ma, a sorpresa, si è presentato Emanuel Lo che lo ha convinto ad entrare nella sua squadra per poter provare ad accedere al serale.

Le prime parole di Todaro, in studio, sono state molto accese e da lì è partita una furiosa lite tra i prof di ballo e il giovane ballerino.