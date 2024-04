Amici, Dustin richiama Gaia: «A Mida non piaci tu ma la tua compagnia»

di Cristina Siciliano

La storia d'amore tra Mida e Gaia sembra non trovare pace. Nonostante i due allievi di Amici si siano lasciati da qualche settimana, Mida sembra voler mantenere un rapporto di amicizia con la ballerina della squadra di Raimondo Todaro. Dopo qualche giorno di gelo, il cantante sta cercando di ricucire con lei ma solo in amicizia. Nell'ultimo daytime che è andato in onda, Dustin Taylor, il giovane ballerino australiano le ha espresso senza filtri la sua opinione.

Il pensiero di Dustin

Dustin ha parlato chiaro a Gaia e le ha spiegato che Mida non è interessato a lei ma vuole solo la sua compagnia. Secondo Dustin la ballerina dovrebbe cercare di fare un passo indietro nei confronti del cantante perché lui non è interessato. «Basta con Mida - ha sottolineato Dustin a Gaia -.

La storia d'amore

La relazione tra Gaia e Mida è nato come semplice amicizia nella scuola di Amici e poi si è trasformato in qualcosa di più. I due avevano festeggiato insieme il compleanno ed i successi discografici ma dall'inizio del Serale di Amici, qualcosa si è incrinato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Aprile 2024, 20:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA