Amici, Lucia critica i commenti di Alessandra Celentano sul fisico. Ecco cosa ha detto

di Cristina Siciliano

Alessandra Celentano ha sempre posto il focus su due requisiti fondamentali nella danza: "fisico" e "tecnica". La più temuta delle insegnanti di Amici ha fatto della danza la sua vita ed è abituata a una disciplina molto rigida. Nell'ultimo daytime del talent condotto da Maria De Filippi, la maestra ha lanciato un guanto di sfida tra Lucia Ferrari e Dustin. L'allieva dovrà eseguire una coreografia sui tacchi.



La sfida

«Ho deciso di consegnarti un guanto "tacchi" - si legge dalla lettera di Alessandra Celentano -. Essendo te donna in teoria dovresti essere facilitata rispetto a Dustin.

Subito dopo, nel commentare, Lucia ha chiesto alla conduttrice se "non sei il mio modello di ballerina" la maestra intendesse per il suo fisico. Di conseguenza Maria De Filippi ha confermato dicendo di «sì». «Questo è un argomento che mi tocca - ha sottolineato Lucia -. Non solo a me. Io parlo in generale. Quando la maestra decide di fare questi commenti secondo me è una mentalità molto indietro».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Aprile 2024, 22:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA