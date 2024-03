Veronica Peparini mamma di due gemelle a 53 anni: «Spero di essere di esempio»

di Cristina Siciliano

Doppia dose di gioia per Veronica Peparini. La coreografa e Andreas Muller sono diventati genitori delle gemelline Penelope e Ginevra lunedì 18 marzo. Lei ha 53 anni ma questo non l’ha fermata dal seguire il suo sogno di allargare la famiglia. Ai due figli avuti dall’ex marito Fabrizio Polli si sono aggiunte le due bambine. Nelle ultime ore, l'ex coach di Amici ha scritto un messaggio dedicato alle sue follower, soprattutto a coloro che hanno paura di diventare mamma.

La dedica di Veronica Peparini

«Ed ecco qui, sono mamma di 4 figli ed è una gioia immensa per me ma sono di conseguenza emozionata e felice per Andreas e le nostre famiglie - ha scritto Veronica Peparini a corredo del post Instagram -. Spero di poter dare forza e coraggio, di essere di esempio e speranza per tante donne che desiderano diventare mamme senza aver paura di nulla e di nessuno. Mai avrei pensato che la vita mi potesse dare tanto e mai avrei pensato che sarei stata così coraggiosa e forte».

L'ex coach di Amici ha aggiunto: «Grazie a tutti per il supporto e per esserci stati vicini, prima ed ora e soprattutto grazie vita. Siamo a casa».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Marzo 2024, 18:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA