Veronica Peparini, complicazioni per la gravidanza ma «le gemelline avranno un fratellone super»: l'augurio al figlio Daniele

di Cristina Siciliano

Veronica Peparini, 52 anni e Andreas Muller, 27enne, nelle ultime ore sono tornati a parlare dei problemi relativi alla gravidanza della coreografa. La donna ha spiegato che ci sono complicazioni tant'è che la coppia ha passato giorni di grande preoccupazione. «Le gemelle stanno nella stessa placenta ma in due sacche diverse - ha spiegato Veronica Peparini -. Potrebbe succedere che a un certo punto, una di loro diventi donatrice dell’altra e dona il sangue. Quindi, una beve tanto e fa tanta pipì e l’altra poco. Il sacco di una è come si prosciugasse. Si può intervenire, è importante monitorarla. A me è capitata questa cosa fortunatamente proprio agli inizi e la malattia sta regredendo ora».

A tale proposito, nelle ultime ore, Veronica Peparini ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di suo figlio Daniele con a corredo una dedica per il suo compleanno.

Il messaggio di Veronica Peparini

In poche occasioni Veronica Peparini ha pubblicato contenuti social che dedica ai suoi figli Daniele e Olivia, nati dal matrimonio con l'ex marito Fabrizio Prolli.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post che ha pubblicato Veronica Peparini sul suo profilo Instagram. «Che bel ragazzo, identico a te», ha scritto una fan. E ancora: «Auguri piccolo grande uomo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Dicembre 2023, 17:43

