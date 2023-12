Veronica Peparini e Andreas Muller a Verissimo: «La gravidanza non è ancora fuori pericolo, non riesco a stare ferma»

Andreas Muller, 27 anni, e Veronica Peparini, 27 anni, hanno annunciato la gravidanza (gemellare) qualche settimana fa nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo. Due gemelline in arrivo in primavera. Tuttavia, a pochi giorni dall'annuncio, la coppia ha scoperto che la gravidanza non stava andando nel modo migliore a causa di una «malattia» ritrovata durante l'ecografia.

Trasfusione feto-fetale è la sindrome scoperta da Veronica e Andreas. Oggi, 10 dicembre, la coppia è stata ospite a Verissimo, nuovamente, per raccontare come sta andando la gravidanza.