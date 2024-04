Amici, Gaia in lacrime per Mida si sfoga con Giulia Stabile: «È cambiato qualcosa in me» Il cantante e la ballerina del talent condotto da Maria De Filippi si sono lasciati definitivamente







di Cristina Siciliano La relazione tra Gaia e Mida, nata nella scuola di Amici, è ormai giunta al capolinea. Il cantante ha voluto mettere un punto alla frequentazione con la ballerina ammettendo di «voler stare da solo». Gaia non si è ancora rassegnata alla fine della loro storia d'amore e più volte ha chiesto un confronto con il cantante. Proprio durante l'ultimo daytime, Gaia si è confidata con Giulia Stabile e ha spiegato che la distanza da Mida le sta servendo soprattutto per concentrarsi sulla danza. Lo sfogo di Gaia «Il mio cervello pensa a troppe cose in questi giorni - ha spiegato Gaia in lacrime a Giulia Stabile durante la lezione di danza -. La ballerina ha concluso: «Alla fine sto bene ma se lo sento cantare mi viene quella cosa però mi passa. Il distacco mi ha fatto bene nella danza. È un paradosso perché io non avrei mai preso una decisione così, però mi fa sfogare quando sono in sala e quindi alla fine ci sta. Lo accetto». Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Aprile 2024, 18:36

