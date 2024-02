Amici, Gaia ottiene la maglia del serale e scoppia in lacrime: «Non me lo aspettavo»

di Cristina Siciliano

La nuova puntata di Amici 23, di domenica 11 febbraio, ha decretato Gaia Di Martino come la nuova concorrente ammessa al serale del talent condotto da Maria De Filippi. Dopo Dustin Taylor (ballerino e allievo della maestra Celentano), Gaia è passata all’upgrade di concorrente ammessa al serale. Una sorpresa inaspettata per la ballerina, che é intanto ferma a causa di un problema al ginocchio e non ha infatti preso parte alla gara ballo.

Cosa è successo

Maria De Filippi si è collegata con la casetta e ha sorpreso Gaia che era sul divano a bere una tisana e con il ghiaccio sul ginocchio.

