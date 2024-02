Sanremo, Maninni saluta Fabrizio Moro, suo ex prof di Amici, ma lui non lo riconosce. Il video è virale

di Cristina Siciliano

Maninni, all'anagrafe Alessio Mininni, a 26 anni è ritornato per la seconda volta sul palco dell'Ariston. Dopo la partecipazione alla scorsa edizione di Sanremo Giovani, il cantautore è arrivato alla kermesse con il brano Spettacolare. Maninni è infatti tra le stelle in ascesa del panorama discografico e tutto per lui sembra procedere per il verso giusto. Il 26enne nel 1997 ha iniziato la sua carriera artistica televisiva partecipando alla sedicesima edizione di Amici. Illo tempore Maninni faceva parte della squadra di Fabrizio Moro, all'epoca coach di canto nel talent condotto da Maria De Filippi. I due, poco fa si sono incontrati dietro le quinte di Sanremo. Ma la reazione di Fabrizio Moro è stata davvero inaspettata sia per Maninni che per gli utenti del web.

NON MANINNI CHE VA DA FABRIZIO MORO A CHIEDERGLI SE SI RICORDAVA DI LUI AD AMICI MA LUI NON HA LA MINIMA IDEA DI CHI CAZZO SIA 💀#Sanremo2024 pic.twitter.com/GwO4oH4zz8 — 𝑆𝑎𝑟𝑎.🌹𝐆𝐫𝐞𝐠 𝐏𝐚𝐥𝐭 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚𝐜𝐲 👑 (@smiletiziano1) February 9, 2024

Il video

Il video che riprende l'incontro tra Maninni e Fabrizio Moro è diventato immediatamente virale.

«Ma davvero? Ma quanti anni hai ora?», ha chiesto Fabrizio Moro sorridendo e ancora incredulo per non aver riconosciuto il suo ex allievo.

Il brano a Sanremo

Mininni durante una delle sue ultime interviste ha parlato del significato del brano Spettacolare. «Ho scelto questa canzone e sono andato mirato, non ho mai avuto dubbi per un altro brano - ha sottolineato Maninni -. Il testo ha un messaggio importante e generazionale, per veicolarlo serve un megafono e il Festival è perfetto. È una canzone sincera e vera. Il filo conduttore è l’essere autobiografico, parlo di quello che accade nella vita».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Febbraio 2024, 17:07

