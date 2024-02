Barbara D'Urso traduce il testo della canzone di Geolier: ​«Per chi non è di Napoli»

Dopo le polemiche sulla partecipazione di Geolier a Sanremo 2024 con una canzone dal testo in napoletano, la scelta di Amadeus di portare all'Ariston il cantante di Secondigliano si sta rivelando vincente. Il rapper si è posizionato primo nella calssifica della seconda serata, decretata dal televoto e da quello delle radio, e il brano è un successo su Spotify.

E se quello del napoletano può rappresentare un limite alla comprensione del testo, c'è chi ha pensato a offrire un'accurata traduzione: si tratta di Barbara D'Urso.

La conduttrice, orgogliosamente campana, si è trasformata in interprete e sul suo profilo TikTok ha pubblicato un divertente siparietto in cui traduce il testo dal napoletano «stretto» all'italiano: «Per chi non è di Napoli e non capisce».

La canzone di Geolier è una delle più ascoltate del Festival di Sanremo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Febbraio 2024, 16:04

