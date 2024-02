Geolier dedica il primo posto a Sanremo a Daniele: chi è il ragazzo morto a 17 anni che aveva raccontato il tumore su TikTok

Geolier si è posizionato al primo posto della classifica della seconda serata di Sanremo, un trionfo per il singolo "I p’ me, tu p’ te" decretato dal televoto da casa e dalle radio, che ha visto il cantante nato e cresciuto a Secondigliano (Napoli) in testa alla top 5. Un successo che Emanuele Palumbo ha voluto dedicare a una persona speciale: Daniele Caprio, ragazzo di 17 anni scomparso nei giorni scorsi dopo una lunga battaglia contro il tumore.

Geolier era legato da una profonda amicizia al giovane di Arzano, che aveva raccontato la sua lotta anche sui social, attraverso il suo profilo TikTok.