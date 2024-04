«Vivo in una scuola abbandonata, adesso è la casa dei sogni: la mia camera da letto prima era una classe»

di Giuliano Cocco

Comprare una scuola abbandonata per trasformarla nella propria casa. Un'idea folle, che per qualcuno è diventata realtà. Su TikTok Sarah Collins racconta com'è vivere in un liceo che stava per essere abbattuto, prima che suo padre decidesse di acquistarlo. Jason Collis, il papà della tiktoker, ha comprato il liceo di Ducktown (Tennessee) nel 2021, l'ha ristrutturato e ha portato a viverci la sua famiglia. Il motivo? «L'edificio è molto importante per la storia della città - spiega la giovane - è rimasto vuoto per anni ed era in decadimento. Mio padre l'ha comprato per restaurarlo e "restituirlo" alla città. Non voleva che venisse demolito. Era qualcosa che sentiva di 'dovere fare».

La scuola abbandonata diventata una casa

Il video nel quale Sarah Collins racconta la sua vita nella scuola abbandonata ha raggiunto 27 milioni di visualizzazioni.

La scuola, rimasta vuota dal 2006 al 2021 (quando la famiglia della tiktoker l'ha comprata) era decisamente in pessime condizioni. Il papà ha riverniciato alcune parti dell'istituto, cambiato i pavimenti e arredato, proprio come fosse una casa. Jason Collins era affezionato alla scuola anche perché l'aveva frequentata da piccolo.

Ovviamente, i Collins non sono riusciti a rimettere in sesto tutta la struttura, formata anche da un auditorium, una palestra, una caffetteria, un parco giochi, una cucina e un locale caldaia. «Ci sono anche stanze come questa», dice Sarah, mostrando una sala spettrale e decisamente inquietante.

