«Sono volato in Giappone e ho comprato una casa abbandonata a 40mila euro. La mia vita qui è cambiata totalmente, ecco perché»

Vive a Shisui, Ned Watson, un ex sviluppatore web di 44 anni nato in Australia. Cresciuto negli Usa, l'uomo ha deciso di cambiare vita nel 2010, lasciandosi alle spalle il caos e la frenesia americana per abbracciare la pace e la bellezza del Giappone. Oggi la sua casa è in una città di 20mila abitanti nella prefettura di Chiba.

«La mancanza di armi e violenza è una delle cose migliori del Paese del Sol Levante» ha raccontato Ned a Business Insider. «Se guardi le notizie giapponesi, non succede mai nulla - ha spiegato in un'intervista -. Parlano di pettegolezzi come se fossero notizie, ma a meno che non accada un disastro, non sentirai parlare di sparatorie, violenza di gruppo o cose del genere».