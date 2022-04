Mako, la (ex) principessa giapponese dalla reggia al bilocale: la nuova vita della nipote dell'imperatore

Ha lasciato il titolo nobiliare, la reggia imperiale e i soldi per inseguire il suo sogno "borghese": convolare a nozze con l’amore della sua vita. L’ex principessa Mako, ora solo Mako Komuro, ha lasciato il Giappone dopo aver sposato l’ex compagno di università e "cittadino borghese" Kei Komuro che lavora come assistente in uno studio legale di New York. Da circa cinque mesi Mako vive nella Grande Mela tra spesa al supermercato e il volontariato al Met, Metropolitan Museum of Art di New York. Un'occupazione che non la costringe a grossi spostamenti: il museo sulla Fifth Avenue si trova a 10 minuti di auto dal lussuoso appartamento dove la coppia vive a Manhattan nella zona di Hell's Kitchen.

Leggi anche > Coppia gay insultata in California: «Pedofili e stupratori». L'aggressione sotto gli occhi dei figli

La figlia del principe ereditario Akishino e nipote dell'imperatore Akihito infatti ha trovato un’occupazione al Met: non fa parte però, riporta il Japan Times, dello staff del museo, ma offre gratis il proprio lavoro. Mako ha collaborato a una mostra di dipinti su pergamena ispirati alla vita di Ippen (1239-1289), un monaco che viaggiò in giro per il Giappone durante il periodo Kamakura (1192-1333) diffondendo il buddismo. Nessun riguardo speciale per l’ex principessa, ma un lavoro guadagnato in anni di studio. «È qualificata e probabilmente maneggia i pezzi della collezione. In generale, è un lavoro che richiede una grande preparazione e spesso significa trascorrere molto tempo in biblioteca» ha detto a People un'ex curatrice del Met .

Mako si è laureata in arte e patrimonio culturale all'International Christian University (dove ha incontrato il suo futuro marito). Ha anche studiato storia dell'arte all'Università scozzese di Edimburgo prima di ricevere il suo master in Art Museum and Gallery Studies nel 2016 presso l'Università di Leicester. Quando aveva ancora il titolo di principessa ha lavorato inoltre come ricercatrice al Museo dell'Università di Tokyo. Non è raro che i reali - o gli ex reali - lavorino come curatori o in una galleria d'arte. Ad esempio, nel Regno Unito, la principessa Eugenie, nipote della regina Elisabetta, è direttrice di una galleria d'arte contemporanea a Londra dal 2015.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Aprile 2022, 22:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA