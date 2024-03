Gli imperatori giapponesi come la royal family inglese: la vita negli Usa della ex principessa Mako e lo sbarco su Instagram

di Redazione web

La notizia è curiosa. La famiglia imperiale giapponese, emblema del tradizionalismo, diventa sempre più terrena, sempre più simile alla royal family britannica. Abbandonata di recente la tesi secondo cui gli imperatori giapponesi sono divinità, adesso arriva perfino un account Instagram. Lo svela l'Asahi Shimbun citando la Casa Imperiale e svelando che il motivo della scelta è voler creare maggior contatto e coinvolgimento con i sudditi. Il lancio è previsto per il 1° aprile. La famiglia imperiale sta anche valutando la possibilità di utilizzare Facebook e X in futuro. L'account ufficiale Instagram sarà gestito da un ufficio stampa e non è previsto che i membri della famiglia imperiale vi pubblichino di propria iniziativa.

La famiglia reale giapponese

La famiglia coronata, la più antica monarchia al mondo, è salita alla ribalta quando l'ex principessa Mako ha deciso di rinunciare alla sua vita da royal per sposare il fidanzato di lunga data, l'avvocato Kei Komuro. Così, come i Duchi di Sussex Harry e Meghan Markle, si è imbarcata insieme al marito su un volo commerciale diretto a New York e lì ha cominciato una nuova vita.



Mako è la figlia maggiore del Principe Akishino e della Principessa Akishino. È stata la prima nipote dell'Imperatore del Giappone Akihito.

Perché il Giappone è un impero

La casa imperiale conta oltre cento monarchi legittimi ed è nata tra il VI e il VII secolo a. C.. Sempre secondo la tradizione, l'imperatore ha origine divina, è un discendente diretto della Dea del Sole Amaterasu no Omikami, la progenitrice del Giappone, perciò va da sé che i membri della royal family nipponica siano sempre stati considerati semidivini.

Questo almeno fino alla Seconda guerra mondiale quando l'imperatore, in un discorso alla nazione, ammise la natura terrena dei regnanti. Nel 2020 l’Imperatore Akihito ha abdicato a favore del principe ereditario, il figlio Naruhito, nuovo imperatore del Trono del Crisantemo.

