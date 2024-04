Francesco Chiofalo e l'operazione per cambiare colore degli occhi, la fidanzata Drusilla Gucci sbotta: «Mi dissocio, sono preoccupata»

di Cristina Siciliano

Francesco Chiofalo, l'ex volto di Temptation Island, si è sottoposto alla delicata operazione chirurgica per cambiare colore degli occhi: da color nocciala ad azzurro. Proprio nelle ultime ore, Drusilla Gucci, la sua fidanzata, ha rotto il silenzio sul delicatissimo intervento a cui si è sottoposto Francesco Chiofalo e si è detta in totale disaccordo con la decisione del suo compagno.

Le parole di Drusilla Gucci

«Volevo ignorare la questione, ma mi state tempestando di domande su Francesco e sulla sua decisione di cambiare colore agli occhi - ha scritto Drusilla Gucci nelle sue Instagram stories -.

«Preferisco non approfondire ulteriormente la questione, sono stata sufficientemente chiara - ha concluso Drusilla -. Intenda chi vuole intendere. In ogni caso sono seriamente preoccupata per lui, sia per la riuscita dell'operazione sia per la sua visita. Per non parlare dell'aspetto psicologico della faccenda».

