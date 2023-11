Francesco Chiofalo e l’incidente stradale: «Mi sento in colpa per Drusilla, l’ho messa in pericolo»

di Cristina Siciliano

Sono stati momenti di grande tensione e paura per Drusilla Gucci e il suo fidanzato Francesco Chiofalo. La coppia nei giorni scorsi è rimasta vittima di un incidente stradale nella notte: i due si trovavano sull'autostrada che collega Firenze a Roma. Drusilla e Francesco stavano raggiungendo la Capitale per motivi di lavoro e avevano deciso di viaggiare di notte per non trovare traffico. La BMW M4 sulla quale viaggiavano è finita contro un cordolo stradale. Tuttavia, nelle ultime ore, il personal trainer si è detto amareggiato per quanto successo e ha commentato nuovamente l'episodio nelle sue Instagram stories. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

«Purtroppo mi sento molto in colpa nei confronti di Drusilla - ha sottolineato Francesco Chiofalo nelle sue Instagram stories -.

Il personal trainer ha aggiunto: «Avrei preferito un milione di volte fare l'incidente da solo senza di lei. Mi sento mortificato e fortemente amareggiato».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 16:02

