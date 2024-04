Francesco Chiofalo in sala operatoria: «Dicono sia l'intervento più pericoloso del mondo…». Cosa è successo

di Cristina Siciliano

Per dire addio alle lenti a contatto colorate e cambiare definitivamente colore degli occhi, facendoli diventare blu, serve un'operazione chirurgica specifica. Semplice sino ad un certo punto perché le tecniche sperimentate in realtà sono tutt'altro che prive di rischi. E lo sa bene anche Francesco Chiofalo, l'ex volto di Temptation Island, che nelle ultime ore ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram ed ha spiegato ai suoi follower che si è sottoposto alla delicata operazione chirurgica per cambiare colore degli occhi: da color nocciala ad azzurro.

L'annuncio

«Oggi mi sottopongo all'intervento di cambio colore agli occhi - ha scritto Francesco Chiofalo su Instagram -.

Numerosi sono stati i commenti dei fan al video che Francesco Chiofalo ha pubblicato sul suo profilo Instagram. C'è chi però non ha risparmiato qualche critica pungente. «Ma perché? C'è gente che perde la vita per malattie degenerative», ha scritto un utente. E ancora: «Mi dispiace ma sei un brutto esempio. Capisco il difetto ma questo è troppo». «C'è gente che è cieca. In che mondo siamo finiti. Senza parole proprio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Aprile 2024, 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA