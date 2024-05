Anziana scopre di avere 3 fratelli e 2 sorelle grazie a un test del Dna: Paola Franzin incontra la sua vera famiglia a 80 anni

di Redazione web

Immaginate di avere 80 anni e di scoprire di avere ben 3 fratelli e 2 sorelle, da parte di padre. Paola Franzin è un'anziana veneta di Cessalto, in provincia di Treviso, che ha scoperto la verità grazie alla figlia. Ma le sorprese non finiscono qui perché anche i 5 fratelli non sapevano dell'esistenza dell'80enne. Certo, i caratteri somatici della signora non li aveva nessuno tra i parenti vicini: indizi che portavano a quel padre che lei non aveva mai conosciuto.



Una parte della famiglia, dal lato paterno, sapeva che la signora Paola Franzin era stata frutto di un amore sbocciato negli anni bui della guerra tra un soldato italiano di stanza in zona, Pietro Martelluzzi, e la mamma della donna. Quell’uomo, che le vicissitudini di quegli anni avevano poi allontanato dal Veneto, era infine tornato nelle sue zone dove si era sposato e aveva messo al mondo altri figli. Il mistero infine si è risolto grazie al Dna e alle banche dati che hanno portato la donna a individuare alcune persone compatibili proprio nella zona del Frusinate e di Veroli.

Il primo incontro

I fratelli «acquisiti» risiedono nel paese di origine del padre, Veroli, in provincia di Frosinone. Appena hanno saputo di avere un'altra sorella, si sono diretti in Veneto per conoscere e abbracciare di persona la loro sorella più grande e mai conosciuta, come scrive Fanpage.



«L’incontro è stato memorabile», secondo Sonia Andretta, la figlia della donna e protagonista della riunione familiare, è avvenuto giovedì scorso, 2 maggio, in casa della pensionata ottantenne. «Un momento straordinario di riconciliazione familiare che ha scaldato il cuore della nostra comunità» ha dichiarato il sindaco di Cessalto, condividendo sui social la storia a lieto fine. «Oramai non ci speravo più neanche io» ha dichiarato invece la figlia della donna.

